Ministarstvo potvrdilo: NIS ostaje bez ruske nafte koja stiže preko JANAF-a

Naftna industrija Srbije (NIS), posle novog paketa sankcija EU, neće moći da se snabdeva ruskom sirovom naftom preko Jadranskog naftovoda (JANAF).

Kako su rekli u odgovoru na upit N1, Srbija nije jedina evropska zemlja koja bi bila pogođena novim paketom sankcija EU, ali, dodaju, čine sve da se obezbedi sigurno snabdevanje. "Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj (u Hrvatskoj). To znači da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više doprema ruska sirova nafta,