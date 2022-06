NIS bez ruske nafte zbog sankcija, druge nafte nisu sporne

BEOGRAD - Novi paketom sankcija EU prema Rusiji onemogućeno je snabdevanje Naftne industrije Srbije ruskom naftom, ali bi moglo da se nastavi snabdevanje preko hrvatske luke Omišalj svim ostalim vrstama sirove nafte sem ruske, navodi se u odgovoru Ministarstva rudarstva i energetike Tanjugu.

"Novim paketom sankcija zabranjuje se snabdevanje ruskom sirovom naftom preko bilo koje luke, morskim putem, a NIS se snabdeva sirovom naftom koja se tankerima doprema do luke Omišalj. To znači da nema mogućnosti da se do Rafinerije u Pančevu više doprema ruska sirova nafta, ali bi NIS mogao da uvozi sve ostale vrste sirove nafte sem ruske, kao što je u prethodnom periodu je već uvozio naftu iz Iraka i nekih drugih zemalja", navodi se u informaciji. Iz Ministarstva