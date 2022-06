Oštre reakcije iz Rusije; Zbog zabrane preleta Lavrovu opozvati ambasadore

Moskva -- Oštre reakcije usledile su iz Moskve nakon što su Severna Makedonija, Crna Gora i Bugarska zabranile prelet šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu.

Ruski diplomata Sergej Ordžonikidze upozorio je da bi Rusija mogla da opozove ambasadore Severne Makedonije, Crne Gore i Bugarske zbog situacije sa Lavrovim. "Mislim da bi reakcija trebalo da bude najoštrija, jer su sprečili visokog zvaničnika naše države da obavlja svoju diplomatsku dužnost. Ovo je politički korak antiruske orijentacije", rekao je on za RIA Novosti. On nije predvideo da li bi moglo da dođe do prekida diplomatskih odnosa između Rusije i tri zemlje,