Uhapšen muškarac zbog pokušaja ubistva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom su uhapsili V. D. (1977).

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju. Kako se sumnja, V. D. je u stanu u Cvijićevoj ulici oštrim predmetom naneo ubodne rane u predelu pazuha dvadesetosmogodišnjem muškarcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.