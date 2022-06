Makron im udario veto, a sad ima predlog, ali "kad dođe vreme"

Pariz -- Francuski predsednik izrazio je spremnost da bude domaćin predstavnika vlasti Bugarske i Severne Makedonije u cilju sklapanja bilateralnog sporazuma.

Taj sporazum bi omogucio otvaranje pregovora za pristupanje Skoplja Evropskoj uniji. Međutim, kako je rekao, to će se desiti "kada za to dođe vreme". Francuska, koja predsedava EU po principu rotacije do 1. jula, vec nekoliko nedelja traži rešenje spora između dve zemlje, saopštila je sinoć Jelisejska palata posle telefonskih razgovora Makrona sa predsednikom Bugarske Rumenom Radevim i premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim. Makron je tokom tih