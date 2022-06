Svjatogorsk pao?

Ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu rekao je da su Rusi uspostavili punu kontrolu nad Svjatogorskom.

On je dodao i da je ukupan broj zarobljenih ukrajinskih vojnika premašio 6,4 hiljade. Šojgu je još najavio potpuno oslobađanje naselja u Severodonjecku i ofanzivu u pravcu Popasnenskog. On je naglasio da su oslobođeni gradovi Svjatogorsk i Krasnij Liman, kao i još 15 naseljenih mesta, prenosi TAS S. Šojgu je rekao i da su u ukrainskim lukama Berdjansk i Marijupolj uklonjene mine i da su one spremne da nastave sa isporukom žitarica, naveo je Rojters. Šojgu je dodao