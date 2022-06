Bocan-Harčenko: Otkazana poseta Lavrova pokazala kakav se pritisak sprovodi na Srbiju

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko izjavio je danas da je onemogućavanje dolaska ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Beograd pokazalo kakav se pritisak sprovodi na Srbiju. „Ali Srbija je ostala snažna, ne prihvatajući zahteve tog pritiska”, rekao je Bocan-Harčenko na prijemu povodom Dana Rusije u ambasadi.

On je rekao da je na Zapadu zavladala „histerija” povodom najavljene posete Lavrova jer im je bilo jasno sa „kakvim velikim srcem” će on biti dočekan u Beogradu. „Rusija ne menja svoj stav o Kosovu i Metohiji – on ostaje isti. Kao i njen stav o Bosni i Hercegovini i Dejtonskom sporazumu”, rekao je on, prenosi Beta. Ambasador je dodao da je neprihvatanje Srbije da uvede sankcije Rusiji omogućilo da biletaralni odnosi napreduju u svim sferama. Prema rečima Harčenka,