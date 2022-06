Mihajlović: Uvozićemo struju i sledeće zime, deset godina EPS nije vodio računa o kopovima

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je da će Srbija do kraja ove godine i naredne zime uvoziti ugalj i struju.

Ona je najavila stabilizaciju proizvodnje lignita u Kolubari za godinu i po dana. "Srbija svakog dana uvozi električnu energiju, 10 do 17 odsto od potrošnje. To je manjim delom vezano sa remontima koje sprovodi EPS, ali i za sve ono što se desilo u elektronenergetskom sistemu prošlog decembra. Došlo je do kolapsa i potrebno je vreme da se to sve sredi", izjavila je Mihajlović za Tanjug. Navela je da EPS mora da uloži najmanje 150 miliona evra kako bi površinski