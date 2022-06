Vučić: Otvoreni Balkan nije alternativa EU, ali donosi dobrobit

OHRID - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Ohridu, gde učestvuje na Samitu „Otvorenog Balkana“, da ta inicijativa nije alternativa evropskim integracijama, ali da ne vidi razlog zašto zemlje regiona ne bi bliže sarađivale, ako im to donosi korist.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je „Otvoreni Balkan“ alternativa evropskim integracijama, Vučić je rekao da to nema nikakve veze sa tim. Istakao je i da je on najglasniji zagovornik da EU otpočne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanbijom, da se za to zalaže na svakom mestu, i da ne samo da sa tim nema problem, već naprotiv, smatra da je to strašno važno za Skoplje, Tiranu i građane te dve zemlje. „Ali, mi ne kažemo da će ovo što mi radimo doneti više