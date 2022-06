Stiže zahlađenje: Oblačno i kišovito, moguće nepogode sa gradom i jakim vetrom

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Ujutru i pre podne najpre na severozapadu, zapadu i jugu Srbije, a posle podne i u ostalim krajevima. Samo će se u istočnoj Srbiji veći deo dana zadržati suvo vreme. Lokalno se očekuju i kratkotrajne nepogode sa gradom i jakim vetrom. Duvaće slab do umeren vetar, u Banatu, donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno i jak južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura kretaće se od 12 do 19, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu će danas