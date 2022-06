Zaharova o sprečavanju dolaska Lavrova u Srbiju: "Ništa ne prolazi nezapaženo"

Rusija neće preduzimati nikakve recipročne korake prema zemljama koje su sprečile posetu Sergeja Lavrova Srbiji, rekla je Marija Zaharova.

"Rusija nikada neće činiti ništa što bi dodatno zakomplikovalo odnose među narodima, jer to rade zapadni partneri, a mi ih upravo zbog toga kritikujemo, jer sve to vodi ka uništenju i udaru na sve – od međunarodnog prava do interesa ljudi“, objasnila izjavila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. "Ali ono što mogu da kažem je… da ništa na zemlji ne prolazi nezapaženo", zaključila je Zaharova. Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora