Rašković Ivić: Da li je Đilas trojanski konj Vučića, važno je utvrditi autentičnost dokumenata

Potpredsednica Narodne stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je danas da je "veoma važno da se vidi o čemu je reč" u vezi sa dokumentom iz EU u kojem se navodi da postoje indicije o "zakulisnoj saradnji" predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Dragana Đilasa sa predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandrom Vučićem.

Rašković Ivić je za televiziju Nova S rekla da je važno utvrditi autentičnost dokumenata evropskih obaveštajnih službi, u kojima se uloga lidera SSP-a među opozicijom poredi sa "trojanskim konjem".

"Trebalo bi videti koliko je taj dokument autentičan. Potpredsednica SSP-a Marinika Tepić je nedavno rekla da SSP neće sarađivati sa SNS-om i nadam se da će tako i ostati", ocenila je Sanda Rašković Ivić.

Ona je dodala da je Đilas "razgovorom sa Vučićem ispalio hitac u poverenje birača i poverenje među opozicionim strankama".

"Narodna stranka će sarađivati sa svima koji dokazano ne sarađuju sa režimom", istakla je Rašković Ivić.

Rašković Ivić je navela da bi o uvođenju sankcija protiv Rusije trebalo da bude otvorena rasprava u Skupštini Srbije i da vlast javnosti i poslanicima "predstavi posledice i uvođenja i neuvođenja sankcija".

"Kada dobijemo sve parametre, trebalo bi da vodimo račina o tome da je Rusija naš veliki saveznik oko naša dva ključna nacionalna pitanja, Kosova i Metohije i Republike Srpske, kao i da je da je cena gasa koja je postignuta dosta dobra", rekla je Rašković Ivić.

Na pitanje koje će posledice Srbija trpeti ako ne uvede sankcije, Sanda Rašković Ivić je odgovorila da ako u tom slučaju EU uvede sankcije protiv Srbije to bila primena sile.

"Ako EU uvede sankcije Srbiji, onda to znači da EU nije stalo do vrednosti, nego da joj je stalo samo do geopolitike. Pitanje vrednosti, kao što su sloboda medija, nezavisno sudstvo, trebalo bi da budu na prvom mestu, a ne da se krene od gepolitičkog pitanja, odnosno sankcija Rusiji", kazala je Sanda Rašković Ivić.

Upitana "da li negde može da razume da su za EU trenutno najveći problem" sankcije, Sanda Rašković Ivić je odgovorila da "njima jeste, ali nama nije".

"Mi ne živimo u Briselu, nego u Srbiji. Živimo u Evropi, ali nismo još u EU. Daleko smo mi od EU. Ko će primiti ovakvu državu sa ovolikim stepenom korupcije", upitala je Rašković Ivić.

Kako je saopšteno iz Narodne stranke, ona je ocenila da Vučić "odugovlači, kupuje vreme i želi da maksimalno razvuče" formiranje Vlade Srbije kako bi imao što više vremena za krajnju odluku o sankcijama protiv Rusije.

"Mislim da pre septembra neće biti vlade, a da je izbor vlade krajem jula 'obećanje ludom radovanje'", zaključila je Sanda Rašković Ivić.

(Beta, 06.08.2022)