U UKC Kragujevac nema hospitalizovanih pacijenata

Od 555 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli u sredu do 20 sati, 23 osobe su bile pozitivne na kovid-19.

U pitanju su 21 osoba iz Kragujevca, 1 iz Aranđelovca i 1 iz Knića, navodi se u izveštaju Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Prema rečima prof. dr Slobodana Milisavljevića, v.d. direktora UKC Kragujevac, posle dve i po godine u UKC Kragujevac nema hospitalizovanih kovid pacijenata. On je to izjavio na sednici Gradskog štab za vanredne situacije. Od početka epidemije do danas korona virusom zaražene su 103.669 osoba u Šumadiji, od toga 72.315 u Kragujevcu.