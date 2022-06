Prva izjava vozača autobusa koji se prevrnuo kod Šimanovaca: Otkrio šta se desilo pre tragedije! Ima mrtvih, 18 povređenih video

U teškoj nesreći koja se dogodila jutros oko 6.20 sati kod Šimanovaca kada se prevrnuo autobus šabačkih registracionih oznaka, poginula je jedna osoba, dok 18 je lakše i teže povređeno.

U autobusu su se nalazili radnici iz Šapca i okoline. Među povređenima je i vozač autobusa (53), koji nije bio pod dejstvom alkohola u trenutku tragedije. Kako javlja Pink, vozač je u prvoj izjavi posle nesreće rekao da je na vozilu prvo nešto puklo, a potom je on izgubio kontrolu. Inače, jutros u trenutku nesreće na ovom delu puta bila je