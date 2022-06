Bugari doživeli tešku saobraćajnu nesreću, jedan fudbaler u bolnici VIDEO

Fudbalska reprezentacija Bugarske doživela je tešku saobraćajnu nesreću u Gruziji, na putu za meč Lige nacija.

Do nezgode je došlo prilikom transporta ekspdicije ove selekcije sa aerodroma do hotela, kada je vozač prvog od dva autobusa izgubio kontrolu, pišu bugarski mediji. Kako se navodi, vozač prvog autobusa je izgubio kontrolu nakon što je usled kočenja automobila ispred, i on naglo zaustavio svoje vozilo, da bi drugi autobus udario u njega. Najgore je prošao vezista Todor Nedelev koji se trenutno nalazi u bolnici u Tbilisiju sa povredama teže prirode. Ostali