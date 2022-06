"Ivanka nije učestvovala u proveri izbornih rezultata"

Ivanka Tramp nije učestvovala u proveri izbornih rezultata, već se "odavno isključila", rekao je bivši američki predsednik Donald Tramp.

On je to kazao komentarišući to što se njegova kćerka distancirala od njegovih tvrdnji o masovnoj izbornoj prevari. Prethodno je Komisija američkog Predstavničkog doma, koja istražuje upad u Kapitol u januaru 2021. godine, objavila do sada neviđen snimak na kojem se vidi kako Ivanka Tramp, inače i nekadašnja visoka savetnica Trampa, svedočila je da prihvata mišljenje tadašnjeg državnog tužioca Vilijama Bara da nije bilo izborne krađe. "Ivanka Tramp nije učestvovala