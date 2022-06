Uhapšena grupa koja je kamenovala brzi voz “Soko”

Grupa koja je pre desetak dana kamenovala brzi voz na relaciji Beograd-Novi Sad uhapšena i procesuirana.

To je Tanjugu rekao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. "Takođe smo uhapsili neke ljude koji su krali na trasi brze pruge. LJudi moraju da shvate da ova pruga koja je najkvallitetnija železnička infrastruktura u Istočnoj Evropi pripada građanima ove zemlje. To nije tek neka državna imovina, to je naša imovina, to je ponos ove zemlje i mi ćemo sve ljude koji se trude da je unište, da li zbog vandalizma ili neke protivpravne