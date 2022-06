Beogradske Pogrebne usluge: Na grobljima ima dosta dotrajalnih i nestabilnih spomenika

Beogradsko preduzeće Pogrebne usluge upozorilo je danas da na grobljima ima dosta nadgrobnih spomenika koji su nestručno podignuti, dotrajali i nestabilni, te apelovalo na građane da se naslanjaju na njih.

To preduzuće je, uoči sutrašnjih Zadušnica navelo u saopštenju da je to utvrdilo tokom redovne kontrole spomenika. preneo je Beoinfo. Naveli su i da u slučaju naslanjanja i mehaničkog pritiska na takav spomenik može da dođe do njihovog pada i povređivanja ljudi. Apelovali su na posetioce grobalja da prilikom posete grobnim mestima budu oprezni i da se ne naslanjaju na spomenike. Posebno su upozorili roditelje sa malom decom, da vode računa o njihovom kretanju i da