RHMZ objavio novo upozorenje na nepogode: U ovim delovima Srbije biće najkritičnije, prete nam grad, jak vetar i obilne padavine

U Srbiji se danas očekuju pljuskovi i grmljavina, lokalno uz grad, jak vetar i veću količinu kiše za kratko vreme.

Vreme će biti promenljivo i nestabilno, a pljuskovi sa grmljavinom će lokalno biti jači od popodneva. Duvaće slab do umeren vetar, a u zoni pljuska kratkotrajno jak i olujni. Jutarnja temperatura biće od 14 do 17 stepeni, najviša dnevna od 22 do 26. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na nepogode. Plјuskovi i grmlјavine koji se očekuju danas lokalno će biti praćeni gradom, jakim vetrom i većom količinom padavina za kratko vreme. Ponegde se