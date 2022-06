Upaljen meteo-alarm: Pljuskovi i grmljavina

U Srbiji će danas bit sunčano samo na severu zemlje, dok će u ostalim krajevima biti više oblaka.

Mestimično se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna do 29 stepeni. Na severu pretežno sunčano, u ostalim krajevima promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje na jugu i jugoistoku. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 18 stepeni, a najviša od 23 do 29. U Beogradu