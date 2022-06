Naša najlepša Srbija: Predsednik Vučić objavio fotografiju ovonedeljnog pobednika konkursa (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na svom Instagram profilu fotografiju koja je ove nedelje odnela pobedu na foto konkursu "Naša najlepša Srbija".

"Pobedničku fotografiju ove nedelje napravio je Aleksa Petrović, a predivni snimak prikazuje lepote jezera Spajići, Perućac. Čestitamo Aleksi i čekamo nove fotografije naše prelepe, najlepše Srbije" napisao je Vučić na Instagramu. Kako je navedeno iz pres službe predsednika Srbije, na foto konkurs Naša najlepša Srbija do sada je stiglo čak nekoliko hiljada predivnih fotografija.