Finska neće u NATO bez Švedske: Niniste poručio Stoltenbergu: "Idemo ruku pod ruku"

Finska se neće priključiti NATO bez Švedske, izjavio je finski predsednik Sauli Niniste.

On je to rekao tokom zajedničke novinske konferencije sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom u Helsinkiju, u nedelju. -Kažem da je slučaj Švedske ujedno i naš. To znači da idemo ruku pod ruku - kazao je Niniste. Stoltenberg je rekao da NATO nema krajnji rok do kojeg bi morao da primi nordijske zemlje u svoje članstvo. Švedska i Finska podnele su zahtev za pridruživanje zapadnom odbrambenom savezu prošlog meseca, a kao odgovor na sukob u Ukrajini. Obe