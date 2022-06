NBS: Međugodišnja inflacija u junu i julu između 10 i 11 odsto

Međugodišnja inflacija u Srbiji bi, po proceni Narodne banke Srbije (NBS), trebala da dostigne maksimum u junu i julu, u rasponu između 10 i 11 odsto, dok bi nakon toga, sa dolaskom nove poljoprivredne sezone, trebalo da počne da se smanjuje, kazao je zamenik generalnog direktora Sektora za ekonomska istraživanja i statistiku NBS Milan Trajković.

"Ulazak međugodišnje inflacije u granice inflacionog cilja NBS, koji iznosi tri odsto, sa odstupanjem plus ili minus 1,5 odsto, očekuje se u drugoj polovini sledeće godine i do kraja 2023. godine inflacija bi trebalo da iznosi oko četiri odsto", procenio je on. "Ono što je dobro jeste da je inflacija u Srbiji i dalje niža nego u zemljama srednje i jugoistočne Evrope i skoro u potpunosti je uporediva s razvijenim zemljama. Razlog tome je bazna inflacija koju NBS i