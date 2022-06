Ambasador SAD: Srbija da razmisli gde leži njena budućnost (VIDEO)

Hil je rekao novinarima u Beogradu da je ono što se dogodilo u Ukrajini, „brutalni napad na tu zemlju i nastavak ubijanja civila, nešto što je potpuno neprihvatljivo u ovom veku“.

Dodao je da takav razvoj dogadjaja nije vidjen još od kraja Drugog svetskog rata. „Svi smo svesni toga da se od februara svet promenio i da svi mi moramo da ponovo razmislimo o tome gde se nalazimo, kakav je naš položaj i gde želimo da budemo u budućnosti“, rekao je on. Upitan šta bi u ovom trenutku za Srbiju trebalo da bude prioritet, uvodjenja sankcija Rusiji ili normalizacija odnosa sa Kosovom, Hil je odgovorio da je to pitanje za srpske vlasti. „Mislim da je to