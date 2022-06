Đoković izgubio prvo mesto

Srpski teniser Novak Đoković više nije najbolji teniser planete nakon što su zvanično oduzeti bodovi sa prošlogodišnjeg Rolan Garosa.

Đoković je i zvanično (zasad) završio boravak na prvom mestu ATP rang liste i ostao na rekordne 373 nedelje na vrhu. Prvo mesto ponovo je preuzeo Danil Medvedev, koji je započeo četvrtu sedmicu na vrhu ATP liste. On ima 7.950 bodova, a prvi put u karijeri, Aleksander Zverev je drugi na svetu – on ima 7.075 bodova. To znači da je srpski teniser sada treći na planeti sa 6.770 bodova, a aktuelni šampion prva dva Grend slema sezone Rafael Nadal četvrti sa 6.525.