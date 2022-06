Sunčano i svežije uz visoke temperature

Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i svežije vreme, dok će temperature u Srbiji biti do 28 stepeni.

Samo u planinskim predelima južne Srbije uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 24 do 28 stepeni, saopštio je RHMZ. U Beogradu pretežno sunčano i malo svežije. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 18, a najviša dnevna oko 25 stepeni. Prognoza za narednih 7 dana U Srbiji u većini dana do 21. juna pretežno sunčano i toplo. U toku