Posle svežeg jutra čeka nas topliji dan, temperatura do 27 stepeni

Vremenska prognoza RHMZ za sredu, 15. jun, predviđa pretežno sunčano i malo toplije vreme.

Posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. I u glavnom gradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 27 stepeni. Prognoza za narednih sedam dana U većini dana pretežno sunčano i toplo. U toku noći četvrtak na petak u severnim, u