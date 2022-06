Nikola Jokić i reprezentacija Srbije: Veliko pojačanje za „orlove" - MVP NBA lige igra na Evrobasketu

BBC News pre 1 sat | Slobodan Maričić - BBC

Getty Images Ljubitelji košarke u Srbiji se nadaju da bi reprezentacija uz Jokićevu pomoć mogla do zlata na Evrobasketu

Ljubitelji košarke u Srbiji dugo neće skidati osmeh sa lica - Nikola Jokić, dvostruki uzastopni MVP NBA lige, potvrdio je da će nastupiti za reprezentaciju na Evrobasketu.

Evropsko prvenstvo biše održano od 1. do 18. septembra, a Jokić će tokom leta nastupiti i u jednom od „prozora" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

„Jokić će od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala biti sa nacionalnim timom", izjavio je Dragan Tarlać, direktor nacionalnog tima.

Visoki Somborac je do sada za Srbiju nastupao dva puta - na Olimpijskim igrama 2016. i Svetskom prvenstvu 2019. godine, gde ima jedno srebro.

Veliku buru izazvala je njegova odluka da se 2017. ne priključi reprezentaciji za Evrobasket, a nije ga bilo ni 2021. u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju.

Pored Jokića, Srbija poslednjih godina ima još nekoliko igrača koji u klupskoj košarci beleže velike uspehe.

Vasilije Micić je sa Anadolu Efesom dvostruki uzastopni osvajač Evrolige, gde je bio i MVP finalnog turnira, Miloš Teodosić je sa Virtusom iz Bolonje osvojio Evrokup i takođe bio MVP, dok je Marko Gudurić sa Fenerbahčeom nedavno postao šampion Turske.

Ljubitelji košarke zbog toga maštaju da bi „orlovi", predvođeni selektor Svetislavom Pešićem, posle duge „srebrne ere" konačno mogli do zlata.

Poslednja titula prvaka evrope osvojena je 2001. godine u Turskoj, još u okviru Savezne Republike Jugoslavije, dok je poslednje svetsko zlato bilo 2002. u američkom Indijanopolisu.

Od tada su osvojena četiri srebra - na Evrobasketima 2009. i 2017, na Svetskom prvenstvu 2014. i Olimpijskim igrama 2016. godine.

Međutim, veliki gubitak za reprezentaciju predstavlja situacija oko Bogdana Bogdanovića, košarkaša NBA ligaša Atlanta Hoksa, koji verovatno neće moći da igra zbog operacije kolena.

Očekuje se da u narednim danima Pešić objavi spisak kandidata za prve kvalifikacione prozore i Evropsko prvenstvo.

Kakav je raspored?

Srbija prvo u junu, julu i avgustu igra kvalifikacione mečeve za Svetsko prvenstvo 2023. godine.

Međutim, Jokić će verovatno igrati samo na utakmicama u avgustu, kao i potom na Evropskom prvenstvu.

„NBA igrači imaju ograničenje kada je u pitanju maksimalan broj dana koje mogu provesti sa nacionalnim timom tokom jednog leta", objašnjava Tarlać.

Evropsko prvenstvo je u septembru, a NBA igrači mogu da sa nacionalnim timovima budu maksimalno 28 dana pre početka.

Zbog toga je, dodaje Tarlać, naročito kompleksna situacija u vezi prva dva meča kvalifikacija, protiv Letonije 30. juna u Rigi i Belgije 3. jula u Nišu.

„I tu je veoma važno međusobno razumevanje i strpljenje", naveo je Tarlać.

Srbija će na Evropskom prvenstvu igrati u grupi sa Češkom, Poljskom, Finskom, Izraelom i Holandijom.

Reprezentacija će na tom turniru verovatno biti oslabljena za Bogdana Bogdanovića, koji je poslednjih godina bio jedan od najvažnijih igrača i nosilaca igre „orlova".

Bogdanović je sredinom juna operisao koleno i očekuje se da se potpuno oporavi do početka nove sezone NBA lige, ali su male šanse da nastupi na Evrobasketu.

Tarlać kaže da njegova situacija „zahteva strpljenje".

„U ovom trenutku, najvažnije je da se on oporavi i vrati na teren u punom sjaju, a kada će to biti nije do kraja izvesno, jer procene na današnji dan mogu biti samo okvirne", kaže.

Dodaje da postoje i redovni kontakti sa svim ostalim kandidatima za nacionalni dres.

„Razgovaramo o planovima sa zajedničkim ciljem, a to je da naša reprezentacija u svakom trenutku bude najjača moguća", rekao je Tarlać.

Fonet Jokić u seniorskom dresu reprezentacije za sada ima osvojenu jednu medalju - srebrnu sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine

Jokić i reprezentacija

Jokić je do sada dva puta nastupao za reprezentaciju Srbije.

Prvi put 2016. godine u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Rio de Žaneiru, kao i na završnom turniru.

Srbija je tada osvojila srebrnu medalju - u finalu je poražena od Amerike.

Drugi put Jokić je u dresu Srbije nastupio 2019. godine na Svetskom prvenstvu u Kini, kada su „orlovi" zauzeli peto mesto.

Na Evropskom prvenstvu 2017. godine nije igrao.

Srbija je tada takođe osvojila srebro - u finalu je poražena od Slovenije.

Nije ga bilo 2021. na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre u Tokiju, koji je održan u Beogradu.

Srbija je u finalu tog turnira poražena od Italije i nije se plasirala na Olimpijske igre.

O mogućnosti da Jokić nastupi za reprezentaciju nedavno je pričao i Svetislav Pešić.

Kako navodi, to se može dogoditi „samo pod jednim uslovom, a to je da kroz reprezentaciju Srbije postane bolji igrač".

„Nije u pitanju da li on voli svoju zemlju. To je nesumnjivo. On je ponosni Srbin, koji meni poruke piše ćirilicom.

„Međutim, mi moramo da nađemo način da ga motivišemo da se odmeri sa najboljim igračima u Evropi. Ako nije motivisan, ako nema interes, onda nema ni svrhe da igra", istakao je Pešić .

Da će Jokić ovog leta nastupiti za „orlove" na neki način su prethodnih dana najavili njegov menadžer Miško Ražnatović, kao i Jokićeva supruga Natalija, koji su na društvene mreže okačili njegovu fotografiju u dresu reprezentacije.

Fonet Jokić 2019. na Svetskom prvenstvu u Kini

Slavlje na društvenim mrežama

Ljubitelji košarke oduševljeno su dočekali vest da će Jokić nastupiti za reprezentaciju.

