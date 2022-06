Tarlać: Jokić će nastupati za Srbiju na EP

Beta pre 1 sat

Direktor košarkaške reprezentacije Srbije Dragan Tarlać rekao je danas da će centar Denvera Nikola Jokić nastupati za selekciju na Evropskom prvenstvu, kao i na početku treće runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

"Ono što je izvesno, to je da NBA igrači imaju ograničenje kada je u pitanju maksimalan broj dana koje mogu provesti sa nacionalnim timom tokom jednog leta. U skladu sa tim ograničenjima, učešće u reprezentativnim akcijama vezanim za Evropsko prvenstvo, odnosno kvalifikacioni prozor u avgustu je potvrdio Nikola Jokić, koji će od prvog dana kada to NBA pravila budu dozvoljavala biti sa nacionalnim timom", rekao je Tarlać, preneo je Košarkaški savez Srbije (KSS).

Košarkaška reprezentacija Srbije do kraja druge runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2023. godine, gostuje Letoniji (30. jun) i 3. jula dočekuje Belgiju.

Krajem avgusta sledi nova runda kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u novoformiranoj grupi gde će se Belgiji, Letoniji i Srbiji pridružiti selekcije Velike Britanije, Grčke i Turske.

Srbiju zatim od 1. do 18. septembra očekuje nastup na Evropskom prvenstvu. Prvu fazu Srbija igra u Pragu protiv Češke, Poljske, Finske, Izraela i Holandije.

Tarlać je dodao da on i selektor Svetislav Pešić redovno razgovaraju sa svim kandidatima, kao i da je situacija veoma kompleksna u vezi sastava za mečeve sa Letonijom i Belgijom.

On je ocenio da "zdravstvena situacija Bogdana Bogdanovića (Atlanta) zahteva strpljenje".

"U ovom trenutku, najvažnije je da se on oporavi i vrati na teren u punom sjaju, a kada će to biti nije do kraja izvesno, jer procene na današnji dan mogu biti samo okvirne. Sa svim ostalim kandidatima smo takođe u redovnom kontaktu, pratimo i razgovaramo o planovima sa zajedničkim ciljem, a to je da naša reprezentacija u svakom trenutku bude najjača moguća", zaključio je Tarlać.

(Beta, 06.15.2022)