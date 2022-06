Pronađeno telo nestalog mladića: Aleksandar (18) se kupao sa drugovima, a onda je nestao pod vodom

Ronioci su pronašli telo Aleksandra P. (18) koji je juče otišao na kupanje sa prijateljima u reci Savi, na kupalištu "Stari Grad" u Šapcu.

Ronilačke ekipe od juče su pretraživale reku. Kako je ranije objavljeno na Fejsbuk stranici Šabačke vesti, Aleksandrov drug je objasnio šta se dogodilo. "Pitali smo da li zna da pliva on je rekao da zna, mi smo ušli u vodu i ja sam otišao baš daleko, a on i moj drug Boško su ostali malo dalje od mene. Jedno, 15-ak metara i on je počeo da viče i da se davi. Kad sam video da je ozbiljno krenuo sam ka njemu i stigao, on se uhvatio za mene i povukao nas obojicu na dno.