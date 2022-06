Najveća prevara decenijama unazad: Lažni agent za luksuzne nekretnine prevarom došao do milion evra

D. B. iz Beograda uhapšen je i određeno mu je policijsko zadržavanje zbog prevara, saopšteno je iz Prvog osnovnog javnog tužilaštva.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je on najpre sačinio lažna punomoćja tako što je iskoristio ličnu kartu vlasnice nekretnine, koja mu je poverovala da se on bavi prometom luksuznih kuća u Beogradu. Nakon toga je doveo u zabludu eminentnu firmu sa sedištem u Beogradu, tačnije ovlašćena lica i punomoćnike te firme da je on ovlašćeni punomoćnik vlasnika nekretnine, da bi potom nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora na ime kapare i kupoprodajne cene, pribavio