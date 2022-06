Pripit vozač u Kikindi udario u policijsko vozilo i povredio dva policajca

KIKINDA - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi uhapsili su K. E. (1992) iz Kikinde, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

On se sumnjiči da se, upravljajući automobilom "BMW" i sa 0,8 promila alkohola u organizmu, oglušio o naređenje policije da se zaustavi, a potom na raskrsnici udario policijsko vozilo. U ovoj saobraćajnoj nezgodi, jedan saobraćajni policajac je teže, a jedan lakše povređen, dok su K. E. i putnik u njegovom vozilu zadobili lake telesne povrede. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u