Danas pretežno sunčano i toplo, do 30 stepeni

Posle svežeg jutra, danas se tokom dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a vetar će biti slab južnih pravaca.

Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša dnevna od 27 do 30 stepeni Celzijusa. Uveče se na severu očekuje naoblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U Beogradu će jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab južnih pravaca. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Prema prognozi RHMZ, u petak iznad većeg dela, a u subotu u brdsko-planinskim predelima biće promenljivo oblačno, mestimično