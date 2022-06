MUP: Zaplenjeno više od pet kilograma različitih vrsta narkotika

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, zaplenili su više od pet kilograma različitih vrsta narkotika i uhapsili J. R. (1994) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je pretresom stana i prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla oko 4,04 kilograma marihuane i oko 1,05 kilograma praškaste materije nalik na opojnu drogu ketamin. Pošto je osumnjičeni J. R. pokušao da pobegne od policijskih službenika i prilikom hapšenja pružao otpor, on se tereti i za krivično delo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem