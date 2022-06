Objavljene cene goriva koje će važiti do 24. juna

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas cene goriva za ovu nedelju.

Evrodizel će se od 15 sati danas do petka 24. juna u isto vreme prodavati po ceni od najviše 209 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 198 dinara za litar, saopštilo je danas to ministarstvo. Evrodizel je i prošle nedelje koštao 209 dinara za litar, a benzin za najviše 198 dinara za litar. Objavljene nove cene goriva, poskupeli i dizel i benzin Gorivo u Srbiji jeftinije je nego u Nemačkoj gde se dizel kreće od 2,009 do 2,16 evra po litru,