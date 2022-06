Nove cene goriva na snazi od danas u 15 sati! Evo koliko ćemo narednih dana plaćati benzin i dizel

BEOGRAD - Gorivo će se narednih sedam dana u Srbiji prodavati po "starim" cenama, litar evrodizela će koštati, najviše 209 dinara, a evropremijum BMB 95 najviše 198 dinara za litar, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Vlada Srbije nedavno je produžila trajanje Uredbe o ograničenju cene naftnih derivata do 30. juna i cene se utvrdjuju svakog petka i važe sedam dana. Za prethodna tri meseca, litar dizela na srpskim pumpama poskupeo je više od 20 dinara, a litar benzina 17 dinara. Naime, evrodizel će se od 15 sati danas do petka 24. juna u isto vreme prodavati po ceni od najviše 209 dinara za litar, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 198 dinara za litar. To je