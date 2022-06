Savić: Mrzimo lake grupe, prva utakmica na SP najteža

Beta pre 1 sat

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić rekao je danas u Beogradu da je prvi cilj njegove ekipe na Svetskom prvenstvu u Mađarskoj direktan plasman u četvrtfinale i dodao da bi sve moglo da bude poznato već posle prve utakmice protiv SAD."Mi mrzimo lake grupe. Prva utakmica u grupi protiv SAD je najteža i posle protiv Kazahstana i Australije, koji su autsajderi u grupi, treba da tražimo prolaz dalje", rekao je Savić novinarima na poslednjem treningu reprezentacije pred odlazak na SP.

"Međutim, sam način održavanja forme će biti zanimljiv i težak jer kroz lakšu fazu, pogotovo ako izbegavamo osminu finala, to je nekih šest ili sedam dana lakšeg treninga. Tako da može da se desi da tražimo sparing partnera u Mađarskoj, a možda i da se vratimo u Srbiju", dodao je Savić, objavljeno je na sajtu Vaterpolo saveza Srbije.

Vaterpolo reprezentacija Srbije će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi D sa selekcijama SAD, Australije i Kazahstana.

Srbija će prvi meč na šampionatu sveta odigrati 21. juna protiv SAD, dva dana kasnije igraće protiv Australije, dok će grupnu fazu takmičenja u Segedinu završiti duelom protiv Kazahstana 25. juna.

Kao potencijalno iznenađenje turnira, Savić vidi upravo SAD, koje predvodi bivši selektor Srbije Dejan Udovičić.

"Konkurencija se zna. Tu je uvek velika sedmorka. Voleo bih da navedem SAD prvi put kao favorita. Oni su pokazali i na Olimpijskim igrama, gde su bili ujedno i najmlađi tim, jednu veliku fazu u napretku", rekao je Savić.

"U ovom slučaju nije da samo gledaju da učestvuju na Olimpijskim igrama, ova generacija će ostati u kontinuitetu jer znaju da su Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. Uz izuzetnog trenera i stručni štab imaju potencijal za medalje u narednom periodu", dodao je on.

Posle Svetskog prvenstva slede Svetska liga i Evropsko prvenstvo, a Savić smatra da će se najbolji vaterpolo igrati na kontinentalnoj smotri.

"Istina je da imamo Svetsku ligu posle Svetskog prvenstva, ali većina selektora i reprezentacija, mislim da će biti u slabijim sastavima tamo i da će koristiti Svetsku ligu kao pripreme za Evropsko prvenstvo", naveo je Savić.

"Kad je reč o Evropskom prvenstvu, mislim da će biti jako zanimljivo, ono je uvek jače od Svetskog prvenstva. Biće više vremena za pripreme, biće festival vaterpola jer se igra u 'Spaladijum Areni'. Siguran sam da će Hrvati to organizovati na najvišem mogućem nivou, kao što organizuju Srbi i Mađari", dodao je selektor Srbije.

U ekipi posle Olimpijskih igara nema Filipa Filipovića, Andrije Prlainovića, Duška i Gojka Pijetlovića, Milana Aleksića i Stefana Mitrovića, ali tu su igrači koji imaju iskustvo sa prethodnog Svetskog prvenstva u Gvangžuu 2019. godine.

"Razmišljali smo na vreme o smeni generacija. Ona je prošla bezbolno. Većina igrača je odigralo velike turnire ili prvenstva, tako da nisu bez iskustva", rekao je Savić.

"Hrvatska je uz nas pretrpela najviše promena. Španija najmanje, a Grčka je na mnogo većem nivou nego na OI. Biće velika konkurencija, nema veze što će nivo vaterpola biti niži neko prethodnih godina. To je sasvim normalna stvar, nivo se diže do Olimpijskih igara", naveo je on.

Savić je na kraju prognozirao rasplet na Svetskom prvenstvu u Mađarskoj.

"Kišovito i vetrovito uz određene raspodele sunčanih intervala", rekao je selektor Srbije.

(Beta, 06.18.2022)