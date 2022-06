Sutra sunčano i toplo vreme, na jugu Banata jak vetar

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata povremeno biti i jak, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najniža temperatura kretaće se od 11 do 16, a najviša dnevna od 28 do 30 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, uz slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti oko 16, a najviša dnevna oko 30 stepeni. Tokom većeg dela naredne nedelje biće pretežno sunčano i veoma toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom uz prolazno naoblačenje očekuju se tokom noći između ponedeljka i utorka, i u utorak ujutru u severnim i zapadnim, a u