"Civili odbili da napuste fabriku Azot": Guverner Luganska: Mnogo puta im je nuđeno da se evakuišu, oni to ne žele

Civili koji se nalaze u skladištu fabrike Azot u Severodonjecku odbili su da se evakuišu, izjavio je danas guverner oblasti Lugansk Serhij Gajdaj.

"Oni su u stalnom kontaktu. Mnogo puta im je nuđeno da se evakuišu, oni to ne žele", rekao je Gajdaj, preneo je Unian. On je naveo da je tražio od Nacionalne garde da snimi komunikaciju sa civilima. Na snimku su ljudi potvrdili da ne žele da se evakuišu. U prihvatilištima Azota nalazi se 568 osoba, među kojima je 38 dece. "Ovo se ne može porediti sa Azovstaljem. Ovo nije podzemni grad, to je nekoliko skloništa koja su razdvojena i nisu ni na koji način povezana. I