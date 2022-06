Protest VMRO-DPMNE u Skoplju, traže vanredne izbore

Više hiljada pristalica glavne opozicione stranke u Severnoj Makedoniji VMRO-DPMNE okupilo se večeras u centru Skoplja kako bi izvršile pritisak na vladu koju prevodi Socijaldemokratski savez Makedonije (SDSM) da raspiše vanredne izbore, dve godine pre kraja mandata.

VMRO-DPMNE optužuje vladu da je Severnu Makedoniju uvukla u korupciju, uništila ekonomiju i dovela do pogoršanja sistema javnog zdravlja i obrazovanja, prenosi AP. - Vlada je razlog svih naših nedaća i nacionalnih razočaranja. Ovo je glas protiv nepravde i loših uslova za život. Mora da dođe do promene - rekao je lider VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski obraćajući se okupljenima na protestu, koji je organizovan pod sloganom "Previše je! Protest za promene''. On je vladu