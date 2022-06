U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo vreme

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 20, a najviša dnevna od 29 do 33. U Beogradu pretežno sunčano i toplo vreme, uz slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna oko 33. U Srbji narednih dana promenljivo oblačno i veoma toplo. Kiša ili pljusak sa grmljavinom u noći između ponedeljka i utorka prvo u severnim a zatim i u ostlim delovima zemlje, uz manji pad temperature. Biometeorološka prognoza za