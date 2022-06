Imaćemo pšenice za dve i po Srbije, ali oprez sa izvozom

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović izjavio je danas da će žetva pšenice početi za desetak dana i da očekuje rod od tri miliona tona, što je dvostruko više nego što Srbiji treba, ali je dodao da će mere kontrole izvoza ostati na snazi.

"Mi proizvedemo dva, dva i po puta više pšenice nego što nam je neophodno, ali šta sad treba da zbog velike tražnje za izvozom ostanemo bez pšenice i brašna u Srbiji. To bi bila katastrofa. Naša proizvodnja je dovoljna za ceo Balkan. Srbija potroši 1,3 do 1,5 miliona tona za sve što joj je neophodno. Ako vam kažem da ćemo imati do 3,2 miliona tona sa prelaznim zalihama, imaćemo za dve i po Srbije sledeće godine pšenice, ali moramo biti budni", rekao je Nedimović za