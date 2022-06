Ministarstvima omogućen pristup po podacima Republičkog geodetskog zavoda

Ministarstvima, jedinicama lokalne smaouprave, sudovima i javnim beležnicima od danas je omogućen pristup podacima Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).

To će omogućiti normalno funkcionisanje tržišta nepokretnosti, rečeno je Tanjugu u RGZ-u. Navedeno je da će u postupku postepenog i kontrolišanog podizanja čitavog informacionog sistema RGZ-a do njegovor punog kapaciteta, tokom ove nedlje biti obavljano usaglašavanje komunikacionih protokola i bezbednostih politika. Objašnjeno je da će zbog tih postupaka dolaziti do planskih isključivanja odredjenih delova sistema, pa zvanični sajt RGZ-a u odredjenim periodima neće