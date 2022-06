Vučić o Dijani Hrkalović: Reći ću samo jedno...

Beograd -- Upitan da prokomentariše sve izjave koje je dala bivša državna sekretarka u MUP Dijana Hrkalović, Vučić izjavio da će to otkriti nadležni organi.

Prema rečima predsednika Srbije, nadležni organi ustanovili su da je bilo prisluškivanja telefona neovlašćeno više od 1.600 ili 1.800 puta. Dakle, to je činjenica koju su utvrdili nadležni organi, dodao je on. Odgovarajući na pitanje kako tumači intervju Hrkalovićeve koja je pozitivno govorila o njemu, a negativno o ministru Nebojši Stefanović, Vučić je istakao da veruje u institucije i organe države Srbije i državu Srbiju, te poručio da oni čija je to nadležnost