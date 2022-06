Meteorolog otkriva kakvo nas vreme očekuje do kraja juna

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da se do kraja juna očekuje toplo vreme s temperaturom višom od proseka za ovo doba godine i uz manjak padavina.

- Prosečna količina padavina za mesec jun na područiju Srbije je negde između 70 do 90 litara po metru kvadratnom. U Beogradu je do sada palo svega 19 litara po kvadratnom metru - rekao je Todorović gostujući na K1 televiziji. On je najavio da nas danas očekuje jedan od toplijih dana s maksimalnom temperaturom od oko 35 stepeni, a u utorak blago osveženje s retkim i mestimičnim lokalnim nepogodama. Todorović kaže da se toplo vreme zadržava do kraja meseca s