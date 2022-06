Pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena; Toplo do kraja juna

BEOGRAD - Još jedan sunčan dan u Srbiji. U večernjim satima u Vojvodini se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom.

Jutarnja temperatura od 10 do 20 stepeni, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz slab južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura od 16 do 20, a najviša dnevna oko 33 stepena. Narednih sedam dana, tokom većeg dela perioda, promenljivo oblačno i veoma toplo. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tokom noći između ponedeljka i utorka, i u utorak ujutru u severnim i zapadnim, a u utorak pre podne i sredinom