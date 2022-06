Danas počinje leto; Naoblačenje, kiša i lokalni pljuskovi, temperatura do 32 stepena

Naoblačenje, koje će ujutro na severu Srbije uslovljavati kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, tokom prepodneva će se premeštati u ostale krajeve.

Duvaće slab i umeren, u Vojovodini i na istoku povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 21, najviša od 28 do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i lokalnom pojavom pljuskova sa grmljavinom. Vetar umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 21, najviša oko 30 stepeni. U Srbiji do 28. juna promenljivo oblačno i veoma toplo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima