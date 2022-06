Lajčak: Srbija i Kosovo usvojili Mapu puta za primenu energetskog sporazuma

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine saopštio je danas da su Kosovo i Srbija usvojili Mapu puta za primenu energetskog sporazuma. „Ovo je veliki korak napred“, napisao je Lajčak na Tviteru.

Lajčak se danas u okviu nove runde dijaloga Beograda i Prištine na tehničkom nivou odvojeno sastao sa glavnim pregovaračima Prištine i Beograda, Besnikom Bisljimijem i Petrom Petkovićem. Very pleased to announce that Kosovo and Serbia just adopted the Energy Agreements' Implementation Roadmap in the framework of the EU-facilitated Dialogue. This is a major step forward. pic.twitter.com/QbY3W7uyrs — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) June 21, 2022