Ben Stiler u poseti ukrajinskom predsedniku, rekao da je on njegov heroj

Američki glumac Ben Stiler (Stiller) sastao se u ponedeljak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim kojem je preneo svoje divljenje prema njegovom delovanju od početka ruske invazije u Ukrajini krajem februara.

"Ovo je velika čast za mene... Vi ste moj heroj", rekao je Stiler koji je ambasador dobre volje za Ujedinjene nacije, prilikom sastanka sa Zelenskim, i sam nekadašnji glumac, povodom Svetskog dana izbeglica, a to pokazuju slike koje je objavilo ukrajinsko predsedništvo. "To što ste uradili, način na koji ste mobiisali zemlju, svet, to je zaista izvor inspiracije", rekao je 56-ogodišnji američki glumac u osvrtu na bezbroj govora koje je Zelenski održao onlajn