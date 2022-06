Danas kiša, pljuskovi, grmljavina

U Srbiji danas promenljivo i nestabilno sa češćom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.

Intenzivnije padavine očekuju se u prvom delu dana, i to u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. Posle podne i uveče lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo u brdsko-planinskim predelima, dok će na severu zemlje doći do postepenog razvedravanja. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, najviša dnevna od